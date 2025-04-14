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Андрей Никитенко: новая транспортная карта Краснодара уникальна своим дизайном

Ссылка https://kuban24.tv/item/andrej-nikitenko-novaya-transportnaya-karta-krasnodara-unikalna-svoim-dizajnom
Андрей Никитенко: новая транспортная карта Краснодара уникальна своим дизайном
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — студент художественно-графического факультета КубГУ Андрей Никитенко.

У Краснодара будет новая транспортная карта — ее дизайн разработал Андрей Никитенко. За его работу в конкурсе, который запустили Департамент транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы совместно с ООО «Электронный билет Кубани», проголосовали более 700 местных жителей.

О том, как долго велась работа над проектом, сколько человек приняли участие в конкурсе, и в чем уникальность дизайна новой карты, рассказал гость «Хорошего утра».

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