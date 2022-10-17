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Андрей Москвитин из Сочи победил в краевом этапе конкурса «Народный участковый»

Общество
17.10.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/andrej-moskvitin-iz-sochi-pobedil-v-kraevom-etape-konkursa-narodnyj-uchastkovyj
Видео канала «Кубань 24»

Полицейский Андрей Москвитин начал карьеру в органах 14 лет назад. Сейчас он в звании лейтенанта обслуживает административный участок в городе-курорте.

Свою работу Москвитин считает одной из самых важных, ведь именно участковые первыми приходят на помощь жителям, попавшим в беду.

Всего во всероссийском конкурсе принимали участие полицейские из 44 территориальных органов Краснодарского края. Голосование длилось в течение недели. Накануне Дня сотрудника внутренних дел Андрей Москвитин представит Кубань в финальном этапе конкурса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре за звание лучшего участкового соревнуются 13 полицейских.

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