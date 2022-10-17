Андрей Москвитин из Сочи победил в краевом этапе конкурса «Народный участковый»
Общество
17.10.2022 20:27
Полицейский Андрей Москвитин начал карьеру в органах 14 лет назад. Сейчас он в звании лейтенанта обслуживает административный участок в городе-курорте.
Свою работу Москвитин считает одной из самых важных, ведь именно участковые первыми приходят на помощь жителям, попавшим в беду.
Всего во всероссийском конкурсе принимали участие полицейские из 44 территориальных органов Краснодарского края. Голосование длилось в течение недели. Накануне Дня сотрудника внутренних дел Андрей Москвитин представит Кубань в финальном этапе конкурса.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре за звание лучшего участкового соревнуются 13 полицейских.
Популярные новости
- В Новороссийске блогерша ради эпатажного фото оголилась на фоне крейсера «Михаил Кутузов»
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском крае спасатели 10 часов эвакуировали упавшего в каньон туриста весом 120 кг
- На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины