Андрей Мокрянский: кубанские звезды гребного спорта передают опыт молодым

Гости программы «Детали» — директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ Андрей Мокрянский, директор спортивной школы «Юность» Староминского района Сергей Костырко, мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, победитель чемпионата России 2025 года Михаил Карпов.

В Краснодаре прошел чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, которым ведущие отечественные мастера официально открыли очередной состязательный сезон в этом виде спорта. Почти на две недели база спортивной школы олимпийского резерва стала местом сбора лучших спортсменов страны. Участниками чемпионата России стали 219 гребцов из 23 субъектов. Краснодарский край представили 36 спортсменов, из которых трое завоевали золотые медали и поднялись на первую ступень пьедестала.