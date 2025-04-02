Андрей Лозовой: с начала спецоперации передали на фронт сотни тонн посылок

Гости программы «Детали» — руководитель студии «КОМП» Роман Смирнов, атаман Шкуринского хуторского казачьего общества Владимир Горбенко, заместители главы Кущевского района Михаил Филоненко и Андрей Лозовой.

Этот выпуск «Дня Кущевского района» — патриотической направленности. Именно этот муниципалитет был одним из первых на Кубани, который принял на себя удар вражеских войск в Великой Отечественной войне. Те события серьезно изменили жизнь кубанского казачества. Они показали всей стране, что без этого сословия придется туго. В «Деталях» вспомнили те события, обсудили, как район собирается встретить 80 лет Великой Победы.