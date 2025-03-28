Андрей Колчанов: в 2025 году в школы Кубани пойдут более 70 тыс. первоклассников

Гости программы «Детали» — начальник отдела общего образования министерства образования и науки Краснодарского края Андрей Колчанов, начальник управления по образованию и науке администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Ольга Медведева, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования Краснодара СОШ № 35 им. Героя Советского Союза Евгения Костылева — Ирина Захарова, заместитель директора школы № 10 имени П. П. Грибачева Светлана Колодяжная.

В Краснодарском крае стартовал прием заявлений в первый класс. Подать документы мамы и папы будущих школьников могут несколькими способами: отправить заявление почтой или подать его через «Госуслуги». Первыми в школу зачислят тех детей, которые проживают на закрепленной за организацией территории, а потом тех, кто хочет учиться в другом районе.

Подробнее о всех правилах говорили в «Деталях».