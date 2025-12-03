Андрей Гуров: новые правила сделают управление многоквартирниками прозрачнее

Гости программы «Детали» — представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Гуров, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прикубанского округа Краснодара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Вадим Хвостов, заместитель директора управляющей компании Елена Суханова.



С 1 декабря наступает новый коммунальный порядок: общедомовое имущество больше не будет ничейны». Любое решение — от установки кондиционера на фасаде до заполнения пустующего подвала — теперь должно проходить через голосование собственников. Если кто-то испортил фасад или трубы, платить будет не весь дом, а конкретный виновник. Кроме того, штрафы грозят и тем, кто самовольно украсит подъезд к празднику. О правах и обязанностях жителей многоквартирных домов говорили в «Деталях».