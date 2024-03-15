Андрей Баранов: первый день выборов на Кубани проходит достаточно неожиданно

Доктор политических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления КубГУ, член краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами Андрей Баранов рассказал о том, как прошел первый день выборов президента РФ.

Он отметил высокую явку избирателей в крупных городах, где явка обычно хуже.

«Первый день президентских выборов в Краснодарском крае проходит достаточно неожиданно. Во-первых, хотелось бы отметить достаточно высокую явку избирателей. Причем она высока и в Краснодаре, в Сочи, Новороссийске. В крупных городах, там, где традиционные избиратели ходят на выборы хуже. Возможно, это связано с хорошей погодой. Но скорее всего, с тем, что эти выборы имеют новую повестку дня. Не проходят ситуации специальной военной операции, когда наше общество сплачивается, интегрируется. Оно получило новые цели. И оно одобряет эти новые цели, как показывают социологические опросы», — сказал Баранов.

Также он подчеркнул, что серьезных нарушений на выборах в Краснодарском крае пока не зафиксировано.

«Возможно, что-то и проявится, но картина, которую мы имеем на сегодняшний день, показывает довольно слаженную работу и избирательных комиссий всех уровней, и Общественной палаты Краснодарского края, и наблюдателей от политических партий, от общественных объединений, общественных наблюдателей. Это говорит о том, что в нашем крае действительно сформирована система гражданского обучения, гражданского образования. Система, которая позволяет простым людям, не политологам, не юристам, не профессиональным политикам, получать базовые знания, которые позволяют им делать осознанный выбор», — сказал Баранов.

Он предположил, что явка на выборах к концу третьего дня будет выше.

«Ну, а если мы сравним ситуацию в Краснодарском крае с другими регионами РФ, то наш регион, во-первых, полиэтничный. У нас проживает по переписи свыше 160 народов из 195. Во-вторых, у нас регион с весовым присутствием казачества. Это тоже сплачивает население, дает ему определенные практики, определенный опыт общения. А в-третьих, наш регион приграничный. То есть мы всегда были такой крепостью России. Как говорят историки, на границах стоять крепко. Вот и мы определенный форпост России, выход к южным морям. Это тоже влияет на общественное мнение. В нашем регионе очень много мигрантов. Очень много людей, которые приезжают сюда жить, делать бизнес, просто на короткое время отдыхать. Потому что мы привлекательны, мы известны в России. Исходя из этого, очень важно, чтобы в Краснодарском крае сохранился вот этот позитивный настрой и созидательная работа по разъяснению для граждан их прав, их обязанностей. Того, что участие в выборах — это не прихоть, это не какая-то там причуда. Это, по сути, реализация народовластия. У нас по конституции народный суверенитет и власть народа, а народ — это мы. Если мы не избираем власть, если мы не ходим на выборы, если мы ее не контролируем, то как мы можем потом ее критиковать? Это, в общем-то, морально странно будет. Поэтому, конечно, я думаю, что каждый гражданин должен прийти на выборы и сделать свой осознанный выбор», — подчеркнул Баранов.

Читайте также: на Кубани наблюдатели онлайн просматривают более 1,8 тыс. избирательных участков.