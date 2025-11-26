Logo
Анатолий Погорелов: климат может удивить чем угодно

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — профессор кафедры геоинформатики КубГУ Анатолий Погорелов, врач-терапевт Анастасия Рыбалкина, декан факультета плодоовощеводства и виноградарства КубГАУ Михаил Осипов.


Сразу девять температурных рекордов было на прошедших выходных в нашем крае. Осень в этом году была аномально жаркой в Сочи, Анапе и Армавире. Краснодарский край в последние годы все чаще сталкивается с вызовами изменения климата, которые могут кардинально повлиять на его экосистему. От чего это зависит — обсудили в «Деталях».

Наталья Клещева

