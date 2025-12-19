Анастасия Шумова: соискатели вакансий ждут повышение зарплаты и карьерный рост

Гости программы «Детали» — эксперт рынка труда, старший менеджер по связям с общественностью НН.ru Анастасия Шумова, профориентолог, карьерный консультант, член союза «Практикующие профориентологи» Мария Денисенко, начальник отдела по взаимодействию с работодателями Центра занятости населения Краснодарского края Элина Багдасарова.

Более 12 млн специалистов потребуется заменить в России за семь лет, заявили в Минтруда РФ. Для решения проблемы государство в рамках национального проекта «Кадры» усиливает переподготовку специалистов, развивает профобразование.

Некоторые эксперты говорят о серьезном кадровом голоде в обрабатывающей промышленности, строительном секторе, транспорте и логистике, медицине и социальной сфере, а также в IТ-отрасли и ряде сервисных направлений.