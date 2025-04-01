Анастасия Рыбалкина: в электронных сигаретах есть опасные токсичные вещества

Гости программы «Детали» — терапевт, инфекционист клиники семейного здоровья City Clinic Анастасия Рыбалкина, онколог, химиотерапевт клиники экспертной онкологии «Евроонко» Антон Елкин, депутат Государственной Думы России Наталья Костенко.

Второй случай болезни вейперов, известной как «попкорновая болезнь», установлен в России: подростки в Томске и Подмосковье обратились к врачам с жалобами на затруднение дыхания, появление болей в груди и сильный кашель. При обследовании заметили странный звук в легких, который похож на звук попкорна, когда тот лопается. Также у одного из подростков был установлена редкая патология легких, которую вызывают вейпы, а у другого — поражение токсического характера нервной системы из-за употребления курительных смесей.

Юноши подтвердили, что регулярно использовали электронные сигареты. В составе жидкостей для этих устройств находятся опасные токсичные вещества: загустители вызывают тяжелое поражение внутренних органов, схожее с пневмонией. Доказано, что и такое курение вызывает рак, инфаркты, астму, тахикардию и инсульты. О симптоматике болезни вейперов поговорили в «Деталях».