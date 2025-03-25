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Анастасия Рыбалкина: неправильное лечение простуды может привести к пневмонии

Ссылка https://kuban24.tv/item/anastasiya-rybalkina-nepravilnoe-lechenie-prostudy-mozhet-privesti-k-pnevmonii
Анастасия Рыбалкина: неправильное лечение простуды может привести к пневмонии
Видео канала «Кубань 24»

Гостья программы «Хорошее утро» — врач-терапевт, профпатолог, инфекционист Анастасия Рыбалкина.

Несмотря на то, что в Краснодарском крае уже наступила весна, люди продолжают простужаться. По словам терапевта Анастасии Рыбалкиной, связано это с температурными качелями: утром приходится одеваться потеплее, так как на улице еще холодно, а к обеду — приходится снимать с себя все лишнее, чтобы не вспотеть. Так, организм перегревается и становится более восприимчивым к вирусным инфекциям.

О том, что делать и не делать, чтобы не заболеть, и как лечиться, если все же «подхватил» вирус, рассказали в «Хорошем утре».

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