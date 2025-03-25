Анастасия Рыбалкина: неправильное лечение простуды может привести к пневмонии

Гостья программы «Хорошее утро» — врач-терапевт, профпатолог, инфекционист Анастасия Рыбалкина.

Несмотря на то, что в Краснодарском крае уже наступила весна, люди продолжают простужаться. По словам терапевта Анастасии Рыбалкиной, связано это с температурными качелями: утром приходится одеваться потеплее, так как на улице еще холодно, а к обеду — приходится снимать с себя все лишнее, чтобы не вспотеть. Так, организм перегревается и становится более восприимчивым к вирусным инфекциям.

О том, что делать и не делать, чтобы не заболеть, и как лечиться, если все же «подхватил» вирус, рассказали в «Хорошем утре».