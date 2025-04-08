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Анастасия Гаркуша: десерты и куличи к Пасхе готовятся с щепоткой любви

Ссылка https://kuban24.tv/item/anastasiya-garkusha-deserty-i-kulichi-k-pashe-gotovyatsya-s-shhepotkoj-lyubvi
Анастасия Гаркуша: десерты и куличи к Пасхе готовятся с щепоткой любви
Видео канала «Кубань 24»

Гостьи программы «Хорошее утро» — концепт-шеф кондитерских изделий кулинарии «Патрик и Мари» Анастасия Гаркуша, технолог шоколада и мороженого сети кулинарии «Патрик и Мари» Маргарита Яшина.

В России 20 апреля будут праздновать Пасху, хотя уже сейчас в магазинах и кондитерских можно купить куличи, а во многих кафе, ресторанах и пекарнях к празднику подготовили особенное меню. Несколько необычных десертов представят в сети кулинарии «Патрик и Мари», некоторые из них представили в студии «Хорошего утра».

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