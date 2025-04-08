Анастасия Гаркуша: десерты и куличи к Пасхе готовятся с щепоткой любви

Гостьи программы «Хорошее утро» — концепт-шеф кондитерских изделий кулинарии «Патрик и Мари» Анастасия Гаркуша, технолог шоколада и мороженого сети кулинарии «Патрик и Мари» Маргарита Яшина.

В России 20 апреля будут праздновать Пасху, хотя уже сейчас в магазинах и кондитерских можно купить куличи, а во многих кафе, ресторанах и пекарнях к празднику подготовили особенное меню. Несколько необычных десертов представят в сети кулинарии «Патрик и Мари», некоторые из них представили в студии «Хорошего утра».