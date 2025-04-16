Анапа готовится к приезду отдыхающих в курортный сезон 2025 года

Более 2 млн туристов в этом году уже посетили Краснодарский край. Это на 4% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Отели и гостиницы в Сочи, Геленджике и Туапсинском округе забронированы почти наполовину. Только на майские праздники регион готовится принять 600 тыс. человек.

В Анапе готовы удивлять туристов. В местном археологическом музее есть склеп Геракла, каменные саркофаги и фрагменты храмовой архитектуры, коллекции древнего искусства четвертого столетия до нашей эры. Накануне здесь открылась легендарная выставка. Жителям и гостям курорта предоставили возможность увидеть одну из самых значимых палеонтологических находок XXI века.

«Анапский музей принимает гостей из Ледникового периода. К нам с Ямала приехала мамонтенок Люба, объехавшая пол мира и пролежавшая в вечной мерзлоте 40 тыс. лет. Наконец-то добралась до юга», — рассказал старший научный сотрудник отдела археологии Анапского музея «Горгиппия» Валерий Сотник.

Экспозиция будет работать в течение всего курортного сезона. В программе музея и другие уникальные находки, чтобы насыщать туристов Анапы незабываемыми впечатлениями.

В дельфинарии курорта, помимо морских млекопитающих, туристы увидят редкие виды рыб Красного моря и озер Африки, а также перуанских пингвинов.

«У нас есть дайвинг, плаванье с дельфинами, океанариум, дельфинотерапия», — сказала менеджер анапского дельфинария Полина Шиловская.

Насыщенная программа и в детских лагерях курорта. Около 3 тыс. детей посетят санаторий «Жемчужина России» в Анапе. В этом году здравница отмечает 50-летний юбилей. Здесь активный отдых, спортивные и творческие программы.

Визитная карточка — оздоровительные процедуры, для которых обновили медицинское оборудование. На сегодняшний день в корпусе предусмотрели около 20 лечебных программ.

Полным ходом идет подготовка к курортному сезону и в отелях Анапы. Обновляют мебель, благоустраивают территории у бассейнов, игровые и зеленые зоны, продумывают меню. К майским праздникам расширяют развлекательную программу.

Читайте также: новый санаторий построили в Сочи впервые за 25 лет.

Подпишись, здесь всегда интересно.