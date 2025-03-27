Аналитики прогнозируют кризис на российском автомобильном рынке

Специалисты сделали такой вывод после резкого спада продаж машин в начале года. Все потому, что покупатели ждут, когда в Россию вернутся западные бренды.

Люди ожидают возврата западных брендов, однако некоторые эксперты предрекают очередной кризис.

«За прошлый год россияне купили почти 500 тыс. новых отечественных авто, это 28 % от общего числа проданных машин. Их цена в среднем составляла около 2 млн рублей. На российском рынке уверено закрепились также конкуренты из Китая и Кореи. Их стоимость превышала 3 млн рублей. Эксперты отмечали растущий спрос, но теперь картина резко изменилась», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

По данным «Интерфакса», за первые два месяца 2025 года россияне купили на 10 % меньше новых машин. Если так и продолжится, к концу года рынок обвалится в два раза больше. По статистике — в прошлом году продажи вернулись на уровень 2021 года. Это больше 1,5 млн новых легковых автомобилей. Спад восполняли в 2022 и 2023 годах.

При этом, по словам аналитиков, очередное падение может и не произойти.

«В марте потихоньку рынок начал раскачиваться, я думаю, что это связано с падением курса доллара, от этого закупка автомобилей все же зависела, сейчас гораздо выгоднее», — объяснил автоэксперт Олег Забара.

Эксперты отметили, что европейские и американские авто вернуться могут, но стоить будут намного дороже. Новая среднестатистическая иномарка в 2021 году оценивалась почти в 2 млн рублей. Затем ежегодно прибавляла в цене примерно на 20 %. Уже в 2024 году зарубежная машина в среднем обходилась в более чем 3 млн рублей.

Однако текущее падение валют позволяет сейчас выиграть в цене.

«Мы видим, как цены меняются, поэтому сейчас, если есть возможность — лучше ничего не ждать, а покупать, это хорошее время для покупок», — посоветовал член Консультационного совета при Минпромторге РФ Алексей Никонов.

По словам экспертов, на возможный кризис повлияет не столько ожидаемое возвращение брендов, сколько рост стоимости логистики, комплектующих и утилизационного сбора, который может продолжится. Сейчас ситуацию на плаву держат автокредиты. Повысить уровень продаж может и государство.

«Может помочь введение каких-то льготных программ, как это сейчас происходит с жильем — точечное стимулирование», — отметил руководитель аналитического агентства Азамат Исянчурин.

Аналитики сходятся во мнении, что возвращение западных авто — пока лишь мечты. Более 60% новых машин — китайские бренды во всех ценовых сегментах. Они заполнили рынок и сдавать позиции в настоящее время не намерены.

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