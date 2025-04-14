Аналитики назвали топ детских покупок в 2024 году

По данным ВТБ, за 2024 год самыми популярными категориями покупок у детей стали супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы – на них пришлось более 50% всех оплат по детским картам. Наибольшее количество транзакций зафиксировано в Москве, а также в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Также среди самых популярных категорий покупок у детей – одежда, обувь и аксессуары (на сумму 461 млн рублей), рестораны и кафе (377 млн рублей), аптеки (348 млн рублей) и общественный транспорт (292 млн рублей). При этом средний чек в этих категориях увеличился на 36%.

Самыми активными пользователями детских карт стали жители Москвы и Московской области: их общая сумма трат составила 3,9 млрд рублей. Она более чем в два раза превысила расходы в федеральных округах: Северо-Западном (1,5 млрд рублей), Приволжском (1,4 млрд рублей), Уральском (1,3 млрд рублей) и Сибирском (1,2 млрд рублей). Наименьший объем трат зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 81 млн рублей.

Средний чек по детским картам также варьируется в зависимости от региона. Самый высокий показатель, традиционно, зафиксирован в Москве – 453 рубля. В числе лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область со средним чеком 328 рублей, далее следуют Южный (320 рублей), Дальневосточный (303 рубля) и Северо-Западный (300 рублей) федеральные округа. Наименьший средний чек отмечен в Центральном федеральном округе – 216 рублей.

«Мы наблюдаем рост числа пользователей детских карт, и это вполне объяснимо, ведь такие карты помогают детям понять основы финансовой грамотности. С ростом клиентской базы растет и средний чек с объемом трат по детским картам», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.