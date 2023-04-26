Аналитики назвали самые популярные схемы обмана автовладельцев в РФ

По статистике, каждый четвертый автомобилист в России хотя бы раз сталкивался с мошенниками на дорогах. Аналитики провели опрос и выяснили, какие схемы обмана самые популярные в стране.

Исследование показало, что самым популярным способом обмана у мошенников является резкое торможение автомобиля, едущего впереди (76%). В тройке популярных мошеннических схем также подстроенный удар из «слепой» зоны на кольцевой развязке (48%) и имитация наезда на пешехода (47%).

Среди популярных схем обмана автомобилистов также: требование возместить ущерб за царапину на парковке (45%) и имитация ДТП с автомобилем, который паркуется около машины жертвы (29%).

При этом большинству россиян удается выйти из ситуации, когда мошенники заставляют их платить на месте за якобы причиненный ущерб. В этом им помогают видеорегистраторы и камеры в «слепых» зонах, сообщает RT.

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