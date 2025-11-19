Аналитики фиксируют рост интернет-активности в аэропортах Кубани

Erid: 2VSb5z8FonR

Краснодарский край остается востребованным у путешественников: к ноябрю количество туристов, прибывающих через местные воздушные гавани, увеличилось в 1,5 раза относительно показателей начала года.

Как выявило исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов, максимальные значения пришлись на июль и сентябрь. Способствовало росту и возобновление работы аэровокзалов.

Рейтинг аэропортов по объему мобильного трафика выглядит следующим образом. Традиционно лидируют среди городов, откуда прибывают пассажиры во все три аэропорта Краснодарского края, москвичи и петербуржцы.

Сочи удерживает первенство. Сюда чаще всего прилетают пассажиры из Самары, Екатеринбурга и Уфы. Ежемесячно туристы расходуют здесь около 30 Тбайт данных — этого хватит, чтобы скачать 7,5 млн фотографий в высоком разрешении или посмотреть 15 тыс. фильмов в HD‑качестве.

Краснодар, открывшийся в середине сентября 2025 года, занял вторую строчку рейтинга. Основные посетители — жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани. Средний месячный трафик достигает 10 Тбайт: такой объем эквивалентен 2,5 млн загрузок музыкальных альбомов или 5 тыс. онлайн‑трансляций в HD.

Геленджик, возобновивший работу в июле 2025 года, замкнул тройку. Сюда выбирают прилетать из Саратова, Красноярска, Пензы и Оренбурга. Средний ежемесячный объем трафика составляет 6,5 Тбайт — достаточно, чтобы отправить 1,6 млн электронных писем с вложениями или прослушать 325 тыс. аудиокниг.

«Мы продолжаем отслеживать растущий интерес к региону как к круглогодичному направлению для отдыха и деловых поездок. При этом активно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы предоставлять доступ к скоростному мобильному интернету в ключевых транспортных узлах края. Так, например, в ноябре обновили оборудование на территории аэропорта Сочи. Инженеры установили антенное indoor‑оборудование, которое обеспечивает устойчивый 4G‑сигнал внутри всего сооружения», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Модернизация уже проведена в аэропортах Краснодара и Геленджика. В результате скорость мобильного интернета на территории трех авиагаваней теперь достигает 100 Мбит/с, что создает комфортный цифровой опыт для всех прибывающих.

Реклама. МЕГАФОН ПАО

Подпишись, здесь всегда интересно.