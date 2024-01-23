Альтернативу слову «маркетплейс» придумали в Госдуме РФ

Слово «маркетплейс» предложили заменить сочетаниями «виртуальная торговая площадка» или «виртуальный торговый посредник».

С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Целесообразно назвать маркетплейс либо виртуальной торговой площадкой, либо виртуальным торговым посредником. Это позволит уйти от иностранных словосочетаний electronic market, electronic marketplace, — заявил Гаврилов.

Он также отметил, что большинство покупателей уверены, что делают покупки не на маркетплейсе, а в обычном магазине через интернет, при этом реальный продавец далеко не всегда известен.

«Однако, если мы внимательно посмотрим, что написано в правилах маркетплейса, то в них каждый маркетплейс о себе говорит, что он не продавец, а просто агент и просто предоставляет свои склады для предпринимателей и электронные площадки, которые продают товары и помогает доставить товар», — пояснил депутат.

По его словам, за счет развития такого формата торговли мировой рынок электронной коммерции активно растет. Многочисленные факторы противоречиво влияют на его содержание — такая популярность это и путь к возможностям, и путь к препятствиям для участников рынка.

Основная задача — найти не только российское название, но и решение, при котором возможно будет создать эффективное сочетание целей покупателей и продавцов, чтобы обмен был выгоден для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

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