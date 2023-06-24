Альтернативный путь движения в сторону Ростова в обход трассы М-4 «Дон» согласовали в Кущевском районе

Альтернативный путь согласовали из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве и Московской области, а также ряде других регионов России.

В ГК «Автодор» водителей призвали выбирать маршруты в объезд трассы М-4 «Дон».

В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов). Такое решение приняли, чтобы избежать накопления транспорта на М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону.

Сейчас пробка в сторону Ростова в границах Кущевского района отсутствует, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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