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Альтернативный путь движения в сторону Ростова в обход трассы М-4 «Дон» согласовали в Кущевском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/alternativnyj-put-dvizheniya-v-storonu-rostova-v-obhod-trassy-m-4-don-soglasovali-v-kushhevskom-rajone
Альтернативный путь движения в сторону Ростова в обход трассы М-4 «Дон» согласовали в Кущевском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Альтернативный путь согласовали из-за введения повышенных мер безопасности в Ростовской области, Москве и Московской области, а также ряде других регионов России.

В ГК «Автодор» водителей призвали выбирать маршруты в объезд трассы М-4 «Дон».

В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов). Такое решение приняли, чтобы избежать накопления транспорта на М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону.

Сейчас пробка в сторону Ростова в границах Кущевского района отсутствует, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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