Альпинист из Краснодара после покорения Эльбруса направит 1 млн рублей на спальники для бойцов СВО

Историей об одном из своих постоянных благотворителей поделился фонд «Добро и Дело» в соцсетях.

Краснодарец поставил перед собой цель — взойти на Эльбрус и сделать крупное пожертвование на нужды бойцов спецоперации. Ранее он много раз участвовал в сборах гумпомощи для военнослужащих.

«Загадывал, что если взойду на Эльбрус, то закуплю на 1 млн рублей и передам на фронт хорошие зимние спальники. Позавчера успешно взошел», — рассказал альпинист Олег.

Мужчина добавил, что в течение месяца рассчитывает закупить спальники на 650 тыс. рублей и передать их в благотворительный фонд. На оставшуюся сумму он докупит спальники самостоятельно и отдаст их напрямую знакомому военному подразделению.

Еще до восхождения на Эльбрус Олег следил за новостями и привозил в пункты сбора именно то, в чем больше всего нуждались военнослужащие — медицинские препараты, продукты длительного хранения и обувь, сообщили в Telegram-канале благотворительного фонда «Добро и Дело».

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