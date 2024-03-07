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Новый «Альпака парк» откроют в центре Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/alpaka-park-otkroyut-v-tsentre-sochi
Новый «Альпака парк» откроют в центре Сочи
Фото Центра развития курортов и туризма Краснодарского края

Новая локация с редкими животными появится в ближайшее время в парке «Ривьера».

Там создадут комфортное пространство, где все желающие смогут поближе познакомиться с альпаками, ламами и другими животными.

Все конструкции «Альпака парка» выполнят из экологически чистых материалов, сообщает Центр развития курортов и туризма Краснодарского края.

Читайте также: первую на Кубани ферму альпак открыли под Горячим Ключом. Всего в России насчитывается около 30 альпак. Кубанская ферма абсолютно контактная, любой желающий сможет покормить и погладить этих животных. По словам сотрудников фермы, альпаки — неприхотливые, но у каждого свой характер.

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