Новый «Альпака парк» откроют в центре Сочи

Новая локация с редкими животными появится в ближайшее время в парке «Ривьера».

Там создадут комфортное пространство, где все желающие смогут поближе познакомиться с альпаками, ламами и другими животными.

Все конструкции «Альпака парка» выполнят из экологически чистых материалов, сообщает Центр развития курортов и туризма Краснодарского края.

Читайте также: первую на Кубани ферму альпак открыли под Горячим Ключом. Всего в России насчитывается около 30 альпак. Кубанская ферма абсолютно контактная, любой желающий сможет покормить и погладить этих животных. По словам сотрудников фермы, альпаки — неприхотливые, но у каждого свой характер.