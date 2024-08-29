Аллея славы бокса Южного федерального округа появилась в Краснодаре

В России это первый подобный проект, посвященный великим боксерам. Открытие аллеи приурочили к Международному дню бокса.

На стометровой аллее заложили 41 именную звезду. Их посвятили боксерам Южного федерального округа — чемпионам Олимпийских игр, мира и Европы. Рядом с каждой есть QR-код, с помощью которого можно узнать все о жизни и достижениях спортсменов.

Еще девять таких звезд остались свободными, они ждут новых победителей.

«В центре Краснодара мы открываем такую замечательную Аллею славы бокса, где будут увековечены имена наших прославленных мастеров кожаной перчатки», — рассказывает чемпион Олимпийских игр, мира и Европы Рахим Чахкиев.

Идея создать такую аллею принадлежит руководителю дирекции Федерации бокса Южного федерального округа Дмитрию Кашину и основателю благотворительного фонда «ТОЧНО Добро», владельцу ГК ТОЧНО Николаю Амосову.

Николай Амосов — отец семерых детей, он активно поддерживает семейные ценности и преемственность поколений. Поэтому главным арт-объектом Аллеи славы бокса стала бронзовая скульптура под названием «Будущий чемпион». Композиция идущих на тренировку отца и сына напоминает о важной роли родителей и наставников в воспитании будущих звезд спорта.

«Первый чемпион, кого занесли на Аллею славы бокса ЮФО, 1933 года, чемпион СССР. Здесь будут его родственники, и им вручат свидетельство о звезде», — говорит руководитель дирекции Федерации бокса в ЮФО Дмитрий Кашин.

Кроме того, аллею украшают четыре стелы с именами заслуженных тренеров и судей ЮФО. Аллея славы — это часть миссии по укреплению и развитию спортивных традиций не только в крае, но и в стране. Объект призван стать источником вдохновения и дать мотивацию юным спортсменам.

«От того момента, как мы в первый раз все обсудили, прошло меньше полугода. И вот получилась такая прекрасная зона», — отмечает глава Краснодара Евгений Наумов.

В церемонии открытия приняли участие легендарные боксеры и общественные деятели. Вел мероприятие известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Конечно, хотелось бы от вас услышать овациями, понравилась ли вам не только идея, концепция, но и воплощение Аллеи славы?» — спрашивает у собравшихся генеральный секретарь Федерации бокса РФ Татьяна Кириенко.

На создание аллеи ГК ТОЧНО потратила 66 млн рублей. До этого благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» построил и передал городу детскую школу бокса и борьбы, также отремонтировал спортивную площадку в парке «Солнечный остров», а в 2023 году построил первую в ЮФО инклюзивную площадку для детей и взрослых.