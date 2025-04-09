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Алла Храпунова: люди думают, что мошеннические схемы их не коснутся

Ссылка https://kuban24.tv/item/alla-hrapunova-lyudi-dumayut-chto-moshennicheskie-shemy-ih-ne-kosnutsya
Алла Храпунова: люди думают, что мошеннические схемы их не коснутся
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель директора Фонда «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова, главный эксперт отдела финансовой грамотности Южного ГУ Банка России Анастасия Романенко, ученица 6 класса гимназии № 6 им. Ф. М. Зорина Анна Хадырка.

Новые «весенние» схемы активно начали использовать аферисты. Например, теперь они обманывают с жильем, а еще продают якобы правильные ответы на госэкзамены или горящие туры на отдых.

Как не потерять свои деньги — об этом рассказали в программе «Детали».

Автор: Валерия Казанцева

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