Алла Храпунова: лучше всегда положить трубку

Гости программы «Детали» — заместитель директора фонда «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка.рф» Алла Храпунова, начальник отдела по работе со СМИ главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов, доцент кафедры ИУ-10 «Защита информации» МГТУ имени Баумана Ирина Пантина.



Более 6 млрд рублей — такую сумму за 11 месяцев жители Краснодарского края отдали мошенникам. Это меньше, чем в прошлом году более чем на 1 млрд рублей. Но все же цифра довольно внушительная. Сумму озвучили на совещании в главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.

В преддверии Нового года у мошенников полный аврал. Они становятся более активными. Какие схемы сейчас в топе, а также как не попасть на удочку аферистов, рассказали в программе «Детали».