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Алина Калашникова: наша военная сказка не оставит равнодушными зрителей

Ссылка https://kuban24.tv/item/alina-kalashnikova-nasha-voennaya-skazka-ne-ostavit-ravnodushnymi-zritelej
Алина Калашникова: наша военная сказка не оставит равнодушными зрителей
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — генеральный директор Краснодарского краевого театра кукол Алина Калашникова, ветеран МВД, заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Андрей Фаниев, артист (кукловод), ведущий мастер сцены Краснодарского краевого театра кукол, заслуженный артист Краснодарского края Павел Романычев, художественный руководитель Краснодарского краевого театра кукол, режиссер-постановщик спектакля «Рядовой Воробышек» Дмитрий Лемберский.

«Рядовой «Воробышек» —  спектакль с таким названием к 80-летию Великой Победы готовит сейчас министерство культуры Краснодарского края и их подведомственное учреждение — Краснодарский краевой театр кукол. Премьера запланирована на 12 апреля.

Рагим Мусаев — автор произведения, которое легло в основу спектакля, определил его жанр как «сказка эпохи СВО». Основа пьесы — реальный подвиг бойца спецоперации, факты биографий «сыновей полка» времен Великой Отечественной войны, а также история обнаружения сумки с рукописями красноармейца-фронтовика Прокофия Кошмана.

Как связан этот вещмешок и новый спектакль — рассказали в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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