Алина Калашникова: наша военная сказка не оставит равнодушными зрителей

Гости программы «Детали» — генеральный директор Краснодарского краевого театра кукол Алина Калашникова, ветеран МВД, заместитель председателя Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Андрей Фаниев, артист (кукловод), ведущий мастер сцены Краснодарского краевого театра кукол, заслуженный артист Краснодарского края Павел Романычев, художественный руководитель Краснодарского краевого театра кукол, режиссер-постановщик спектакля «Рядовой Воробышек» Дмитрий Лемберский.

«Рядовой «Воробышек» — спектакль с таким названием к 80-летию Великой Победы готовит сейчас министерство культуры Краснодарского края и их подведомственное учреждение — Краснодарский краевой театр кукол. Премьера запланирована на 12 апреля.

Рагим Мусаев — автор произведения, которое легло в основу спектакля, определил его жанр как «сказка эпохи СВО». Основа пьесы — реальный подвиг бойца спецоперации, факты биографий «сыновей полка» времен Великой Отечественной войны, а также история обнаружения сумки с рукописями красноармейца-фронтовика Прокофия Кошмана.

Как связан этот вещмешок и новый спектакль — рассказали в «Деталях».