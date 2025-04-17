Алеся Новикова: сейчас средняя цена классического кулича составляет 275 рублей

Гостья программы «Хорошее утро» — руководитель направления Южного ГУ Банка России Алеся Новикова.

Согласно данным Росстата, классический кулич, в состав которого входят мука, молоко, яйца, сливочное масло, изюм, сахар и соль, подорожал за год в среднем на 40 рублей, и обойдется сейчас в 275 рублей, причем это цена без учета глазури.

Сейчас популярны куличи с начинками и различными украшениями, и цена таких будет уже в два-три раза выше.

На чем можно сэкономить при приготовлении куличей? Какие ингредиенты для них самые дорогие? На эти и другие вопросы ответили в «Хорошем утре».