Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Алексей Юртаев: во многих сферах экономики Кубани — уверенный рост показателей

Алексей Юртаев: во многих сферах экономики Кубани — уверенный рост показателей
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, основатель и руководитель АНО «Развитие южной мультипликации «Дино» Диана Трошева.

В 2025 году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились более 70 предприятий Кубани. Они начали внедрять бережливые технологии. Сейчас 84 тыс. сотрудников работают по новым стандартам эффективности. По поручению президента России федеральный проект должен охватить 40% средних и крупных предприятий базовых отраслей экономики.

Юлия Вознесенская

Другие статьи автора

Контакты редакции

Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях