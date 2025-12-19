Алексей Юртаев: во многих сферах экономики Кубани — уверенный рост показателей

Гости программы «Детали» — министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, основатель и руководитель АНО «Развитие южной мультипликации «Дино» Диана Трошева.

В 2025 году к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились более 70 предприятий Кубани. Они начали внедрять бережливые технологии. Сейчас 84 тыс. сотрудников работают по новым стандартам эффективности. По поручению президента России федеральный проект должен охватить 40% средних и крупных предприятий базовых отраслей экономики.