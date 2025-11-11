Алексей Юртаев: стратегия нацпроекта — перейти к политике постоянных изменений

Гости программы «Детали» — и. о. министра экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, директор по развитию компании «АС-Энерго» Елена Потанина, заместитель главного врача краевого Клинического онкологического диспансера № 1 Максим Мостовой.

Краснодарский край стал лучшим регионом РФ по реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом стало известно на форуме «Производительность 360», где министр экономического развития РФ Максим Решетников вручил награду и. о. министра экономики Краснодарского края Алексею Юртаеву.

Реализацией данного проекта в крае занимается региональный центр компетенций. С начала 2025 года федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Работа по внедрению бережливых технологий на Кубани продолжается. Эксперты Центра продолжают активно обучать команды специалистов не только на промышленных предприятиях, но и в социальном секторе региона: здравоохранении, образовании, соцзащите и туристической отрасли.

В новом выпуске программы «Детали» рассказали, что это дает не только самим предприятиям, но и в целом экономике Краснодарского края.