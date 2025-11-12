Алексей Терновой: уличные виды спорта открывают талантливую молодежь

Гости программы «Детали» — и. о. руководителя краевой крейсерско-парусной школы Алексей Терновой, участник волны экстрима по воркауту, активист «Движения Первых» Тимофей Сасов, заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» Краснодарского края Юлия Супрунова, начальник отдела организации отдыха детей и молодежи краевой крейсерско-парусной школы Анна Ватулина.



В Краснодарском крае 15 ноября состоится грандиозный финал фестиваля уличной культуры «Импульс свободы». Это праздник для всех, кто молод душой и телом. Организаторы, краевая крейсерско-парусная школа, в рамках программы «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети», подготовили насыщенную программу — от захватывающих выступлений до мастер-классов.