Алексей Погребенко: кинопоказы — одна из форм работы с архитекторами
Гость программы «Детали» — руководитель Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Алексей Погребенко.
Институт развития градостроительства департамента архитектуры совместно с департаментом молодежной политики Краснодарского края запустили проект «Дом архитектора».
О чем он, какие фильмы покажут, кто из спикеров будут участвовать в дискуссии, чем полезен данный формат взаимодействия с будущими и действующими архитекторами — все обсудили в «Деталях».