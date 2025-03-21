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Алексей Погребенко: кинопоказы — одна из форм работы с архитекторами

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksej-pogrebenko-kinopokazy-odna-iz-form-raboty-s-arhitektorami
Алексей Погребенко: кинопоказы — одна из форм работы с архитекторами
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Детали» — руководитель Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Алексей Погребенко.

Институт развития градостроительства департамента архитектуры совместно с департаментом молодежной политики Краснодарского края запустили проект «Дом архитектора».

О чем он, какие фильмы покажут, кто из спикеров будут участвовать в дискуссии, чем полезен данный формат взаимодействия с будущими и действующими архитекторами — все обсудили в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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