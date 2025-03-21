Алексей Погребенко: кинопоказы — одна из форм работы с архитекторами

Гость программы «Детали» — руководитель Института развития градостроительства и городской среды Краснодарского края Алексей Погребенко.

Институт развития градостроительства департамента архитектуры совместно с департаментом молодежной политики Краснодарского края запустили проект «Дом архитектора».

О чем он, какие фильмы покажут, кто из спикеров будут участвовать в дискуссии, чем полезен данный формат взаимодействия с будущими и действующими архитекторами — все обсудили в «Деталях».