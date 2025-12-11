Алексей Подкопаев: народная песня обретет новый язык у будущих поколений

Гость программы — музыкальный продюсер, композитор, диджей Алексей Подкопаев, более известный как Dj AlPX.

В эфире музыкант рассказал о работе над проектом «Народный формат» на телеканале «Кубань 24». Композитор поделился своим видением на будущее народной песни и размышлениями о том, как отличить Dj-миксы от музыки, написанной искусственным интеллектом. Также в студии обсудили, насколько популярен диджеинг и может ли новичок сразу встать за пульт.