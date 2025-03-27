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Алексей Коновалов: теплицы — энергозатратное производство

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksej-konovalov-teplitsy-energozatratnoe-proizvodstvo
Алексей Коновалов: теплицы — энергозатратное производство
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — президент Краснодарской краевой ассоциации агропромышленного комплекса «Теплицы Кубани» Алексей Коновалов, главный консультант отдела овощеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Алексей Востриков, начальник отдела сельскохозяйственного консультирования Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра Андрей Ермак.

Форум «Тепличная отрасль России» стартует в Сочи 24 апреля. Встреча имеет ключевое значение для развития отрасли защищенного грунта. Будут обсуждать перспективы тепличного рынка, господдержку, инновации, качество продукции и сбыт. Запланированы переговоры с региональными и федеральными торговыми сетями, в которых примут участие КФХ из регионов России. Такая площадка — это возможность обменяться практическим опытом, внедрить инновации, договориться о поставках и многое другое.

По уровню производства тепличных овощей Краснодарский край занимает лидирующие места в России. Какие объемы овощей производит регион, какую государственную поддержку получают аграрии — обсудили в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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