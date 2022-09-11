Алексей Кащенко: Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции

Алексей Кащенко: Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции

Ход избирательной компании в Краснодарском крае прокомментировал член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека журналист Алексей Кащенко.

По его мнению явка избирателей подтверждает, что в обществе высокий интерес к выборам

«В целом, выборы проходят без особых эксцессов. Даже провокации и постоянные вбросы от одной из партий о якобы нарушениях не создали высокой нервозности по краю. Но это последствие сращивания этой партии с агрессивными «несистемщиками», для которых провокация и скандал — образ жизни. Об интересе к выборам и о принятии важности волеизъявления говорит явка избирателей – за два дня голосования почти 40%. Люди осознали, что и один голос может многое решить.» — говорит Кащенко.

Также , эксперт отметил высокую плотность организованного наблюдения за выборным процессом, что позволяет не допускать нарушений:

«Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции — им уже гораздо трудней фабриковать фейки. Наблюдатели теперь есть и от партий, и от кандидатов, и от общественности. Инфополе вокруг выборов плотно мониторится, в частности Мониторинговой группой при краевом Совете по правам человека. Так что уровень организации самих выборов и активность избирателей на высоте. Кстати, из интересных наблюдений. Лично для меня эти выборы показали не за кого надо голосовать, а за кого голосовать точно нельзя.»

Алексей Кащенко считает, что уже сейчас можно говорить, что попытки дискредитации выборной системы России провалились, несмотря на все старания внешних и внутренних провокаторов.