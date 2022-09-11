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Алексей Кащенко: Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции

Политика
11.09.2022 12:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksej-kashhenko-preodolena-monopoliya-nesistemnoj-inoagentskoj-oppozitsii
Алексей Кащенко: Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции

Ход избирательной  компании в Краснодарском  крае прокомментировал член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека журналист Алексей Кащенко.

По его мнению явка  избирателей  подтверждает, что в  обществе высокий  интерес  к  выборам

«В целом, выборы проходят без особых эксцессов. Даже провокации и постоянные вбросы от одной из партий о якобы нарушениях не создали высокой нервозности по краю. Но это последствие сращивания этой партии с агрессивными «несистемщиками», для которых провокация и скандал — образ жизни. Об интересе к выборам и о принятии важности волеизъявления говорит явка избирателей – за два дня голосования почти 40%. Люди осознали, что и один голос может многое решить.» — говорит Кащенко.

Также , эксперт отметил высокую  плотность организованного  наблюдения за выборным процессом,  что позволяет не  допускать  нарушений:

«Преодолена монополия несистемной иноагентской оппозиции — им уже гораздо трудней фабриковать фейки. Наблюдатели теперь есть и от партий, и от кандидатов, и от общественности. Инфополе вокруг выборов плотно мониторится, в частности Мониторинговой группой при краевом Совете по правам человека. Так что уровень организации самих выборов и активность избирателей на высоте. Кстати, из интересных наблюдений. Лично для меня эти выборы показали не за кого надо голосовать, а за кого голосовать точно нельзя.»

Алексей Кащенко считает,  что уже  сейчас  можно говорить, что попытки дискредитации выборной системы России провалились, несмотря на все старания внешних и внутренних провокаторов.

 

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