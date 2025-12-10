Logo
Алексей Иванов: это не просто фестиваль — это история, рассказанная чемпионами

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Иванов, председатель Спортивного совета Краснодарского края, олимпийская чемпионка Ирина Караваева, чемпион Паралимпийских игр Иван Ревенко.


В «Баскет-холле» 13 декабря в 17:00 состоится презентация третьей части уникальной «Летописи олимпийцев Краснодарского края». Посетителей ждет погружение в развитие зимних видов спорта на Кубани, баскетбол, художественную гимнастику, теннис, академическую греблю и другие виды спорта, а также в историю мужества и силы духа паралимпийцев и сурдолимпийцев. В «Деталях» обсудили, как летопись пишется и почему важно не забывать великих чемпионов.

