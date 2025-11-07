Logo
Алексей Герасименко: особо сильная киберзащита стоит на государственных сайтах

Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — директор по развитию бизнеса ООО «АйТи Новация» Алексей Герасименко, директор Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

Краснодарский край — один из регионов-лидеров по темпам цифровой трансформации, что делает регион привлекательной целью для кибермошенников. Три года назад для своевременного обнаружения и предотвращения компьютерных атак на государственные информационные ресурсы при содействии губернатора в регионе был создан специализированный центр. По данным организации, за девять месяцев этого года зарегистрировано свыше 5 млрд событий информационной безопасности. В «Деталях» обсудили кибербезопасность, стоит ли бездумно подключаться к открытой сети Wi-Fi.

Игорь Щеткин

