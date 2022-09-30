Алексей Чугункин: у нас все закольцовано только на своих ресурсах

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Прямую линию на тему частичной мобилизации провели в соцсетях 30 сентября.

У пользователей «Одноклассников» и «ВКонтакте» была возможность задать вопросы заместителю военного комиссара Краснодарского края Алексею Чугункину.

Модератором беседы выступал руководитель Центра управления регионом Юрий Шевченко. Важный вопрос, который был затронут — фейки, их сейчас активно распространяют в сети украинские националисты и их сторонники. Один из недавних — это сфабрикованное письмо в адрес администрации Краснодара о якобы формирующемся списке военнообязанных женщин. Не попадайтесь на подобные уловки — предупреждают военные.

«Списки, которые были в интернете — это однозначно фейк, потому что все учреждения обороны не работают на носителях, которые имеют выход во всемирную сеть. У нас все, грубо говоря, закольцовано только на своих ресурсах», — сказал заместитель военного комиссара Краснодарского края Алексей Чугункин.

Вопросы на тему призыва рекомендуется задавать напрямую сотрудникам военкомата. А информацию брать только из официальных, проверенных источников. Ведь цель врага не только запугать граждан, но и вытянуть из них деньги на покупку оружия для ВСУ.