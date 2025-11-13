Александра Целищева: предпринимателям Кубани доступен любой формат мероприятий

Гости программы «Детали» — начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента развития бизнеса внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Александра Целищева, организатор недельного бизнес-форума Алина Малинина, предприниматель Андрей Бабич.

Краснодар готовится к беспрецедентному событию — недельному марафону деловых знаний и рекордов. Организаторы ставят амбициозную цель — установить мировой рекорд, проведя самое продолжительное деловое событие в истории.



В течение семи дней, 168 часов нон-стоп, в рамках форума будет идти непрерывная онлайн-трансляция. Каждый час на виртуальной сцене будет выступать новый спикер, делясь своим опытом, знаниями и инсайтами с участниками.

Организаторами выступили активные предприниматели Кубани совместно с Краснодарским краевым отделением «ОПОРА РОССИИ». Мероприятие проходит при поддержке администрации Краснодарского края и соседних регионов.