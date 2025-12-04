Александра Целищева: господдержка позволяет бизнесу Кубани работать комфортно

Гости программы «Детали» — начальник управления развития малого и среднего предпринимательства департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Александра Целищева, коммерческий директор ООО «Технопром» Дмитрий Якушев, начальник «Центра поддержки предпринимательства» Фонда развития бизнеса Краснодарского края Александр Храмцов.

В Краснодарском крае зарегистрировано 317 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние 5 лет число субъектов МСП выросло в крае на 20%. Успешной работе бизнеса в регионе способствует развитая система государственной поддержки. Она состоит из 210 мер на рекордную сумму свыше 51 млрд рублей. В частном секторе бизнеса занята практически половина всех трудоспособных жителей края — около 1,4 млн человек. Эти цифры привел в беседе с журналистами губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что вклад малого и среднего бизнеса в экономику — более четверти всего ВРП региона.

Что делается в крае для развития предпринимательства, насколько заинтересованы в открытии новых субъектов МСП и в том, чтобы они потом развивали свое дело — в «Деталях».