Александра Ступко: на научном туризме надо зарабатывать

Гости программы «Детали» —начальник отдела развития активных видов туризма в управлении развития внутреннего туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Александра Ступко, заместитель директора института географии, геологии, туризма и сервиса по научной работе, доцент кафедры международного туризма и менеджмента КубГУ Татьяна Волкова, научный сотрудник субтропического научного центра РАН Святослав Горбатов.



Краснодарский край стал одним из победителей федерального Акселератора по научно-популярному туризму. Итоги объявили в рамках форума «Студтуризм ЮФО-2025» в Москве. В состав региональной команды входили представители двух министерств — курортов и образования, а также вузов, научно-исследовательских институтов, туристического бизнеса Кубани.

Всего проектный Акселератор собрал порядка 500 участников из 57 субъектов России. Как на Кубани развивают научно-популярный туризм — объяснили в «Деталях».