Александра Проскурина: детали складываются в одну картину истории войны и Победы

Гостья программы «Хорошее утро» — автор проекта «Кубань на линии огня» на телеканале «Кубань 24» Александра Проскурина.

На телеканале «Кубань 24» к 80-летию Победы запустят проект «Кубань на линии огня», посвященный Краснодарскому краю в годы Великой Отечественной войны. Так, в восьми выпусках расскажут о сражениях, которые проходили на территории региона.

Премьера состоится уже сегодня, 7 апреля, в 18:30. Посмотреть его можно как на телеканале, так и онлайн — на сайте «Кубань 24» и в Telegram-канале.

О том, как проходили съемки, чтоб было самым сложным в реализации проекта, как собирали материал и отбирали то, что пойдет в эфир, рассказали в «Хорошем утре».