Александра Начарова: «Дети-лучики» начинались с 13 семей, а сейчас их более 400

Гости программы «Детали» — председатель правления ККОО «ЦПСВДОР Дети-лучики» Александра Начарова, руководитель Новороссийского отделения ККОО «ЦПСВДОР Детил-лучики» Анна Коваленко, исполнительный директор благотворительного фонда «Сияние» Анастасия Сизоненко.

21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Это самая распространенная генетическая аномалия на Земле. По статистике, каждый 700-800 ребенок на планете появляется на свет с ней. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, наличия или отсутствия вредных привычек, цвета кожи, национальности.

Ученые пока не знают точно первопричину, они накопили наблюдения и пока могут сказать только о зонах риска определенных слоев населения. В России ежегодно рождается около 2,2 тыс. детей с синдромом Дауна. У них есть только одна особенность — лишняя хромосома. В программе «Детали» обсудили этот синдром, как можно помочь таким людям.