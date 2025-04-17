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Александр Вилков: спортивный туризм совмещает активность и путешествие

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-vilkov-sportivnyj-turizm-sovmeshhaet-aktivnost-i-puteshestvie
Александр Вилков: спортивный туризм совмещает активность и путешествие
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — председатель Совета РОО «ФСТ Краснодарского края» Александр Вилков, преподаватель кафедры физического воспитания КубГАУ, тренер, мастер спорта, чемпион мира и России по спортивному туризму Андрей Дрючин, чемпион Краснодарского края на горных дистанциях, чемпион Краснодарского края на пешеходных дистанциях, чемпион ЮФО на пешеходных дистанциях Екатерина Крутикова, тренер-преподаватель отделения спортивного туризма спортивной школы «Виктория» Абинского района, чемпион мира по спортивному туризму, призер Кубка Азии, чемпион Краснодарского края на пешеходных и горных дистанциях Сергей Слюсарь.

На Кубани завершились краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях и чемпионат Краснодарского края по спортивному туризму на горных дистанциях. Победителями стали Никита Некрестов и тренер-преподаватель кафедры физвоспитания Андрей Дрючин — они выполнили норматив КМС и были отобраны в региональную сборную.

О результатах, медалях и развитии спортивного направления говорили в «Деталях».

Автор: Юлия Вознесенская

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