Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Александр Тесля: за 11 месяцев я похудел на 100 с лишним килограммов

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-teslya-za-11-mesyatsev-ya-pohudel-na-100-s-lishnim-kilogrammov
Александр Тесля: за 11 месяцев я похудел на 100 с лишним килограммов
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — Александр Тесля, человек, сумевший похудеть на 200 килограммов.


Гость рассказал о том, как он пришел к такому большому весу, что потом стало переломным моментом и заставило взяться за себя. Александр рассказал, какие шаги предпринял на пути к новой жизни — от изменения питания и занятий спортом до рекомендаций врачей.

Он поделился, сколько времени занял процесс похудения, как изменились отношения с близкими и восприятие себя. В завершение беседы гость рассказал, дал совет по питанию тем, кто давно мечтает похудеть.

Андрей Трегубов

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться

Артем Гагара

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях