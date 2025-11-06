Александр Тесля: за 11 месяцев я похудел на 100 с лишним килограммов

Гость программы «Хорошее утро» — Александр Тесля, человек, сумевший похудеть на 200 килограммов.



Гость рассказал о том, как он пришел к такому большому весу, что потом стало переломным моментом и заставило взяться за себя. Александр рассказал, какие шаги предпринял на пути к новой жизни — от изменения питания и занятий спортом до рекомендаций врачей.

Он поделился, сколько времени занял процесс похудения, как изменились отношения с близкими и восприятие себя. В завершение беседы гость рассказал, дал совет по питанию тем, кто давно мечтает похудеть.