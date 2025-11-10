Александр Рунов: главная задача полиции — обеспечить безопасность граждан

Гости программы «Детали» — начальник отдела по работе со СМИ Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Армавиру, старшина полиции Андрей Меркулов, заместитель командира взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Армавиру, лейтенант полиции Дмитрий Петряев.



В России 10 ноября отмечают День полиции. В этом году сотрудники МВД отметили его в 63-й раз. В 1962 году этот день стал государственным профессиональным праздником. У полицейских служба опасная и трудная и очень часто связана с подвигом.