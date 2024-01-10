Александр Ревва опубликовал фото с отдыха в Сочи с повзрослевшими детьми

Шоумен Александр Ревва опубликовал фото с семейного отдыха в горах Сочи.

Дочерей Александра Реввы и его жены Анжелики зовут Алиса и Амели. На фото с геометкой из Красной Поляны видно, что артист катается с дочерями на горнолыжных трассах, отдыхает в бассейне и парится в бане. Также шоумен опубликовал фото девочек на фоне новогодней елки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре. Бойцы призвали жителей кубанской столицы не ходить на концерт исполнителя, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков. В результате концерт артиста отменили.