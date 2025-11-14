Александр Полфунтиков: в пауэрлифтинге важен настрой и дисциплина

Гости программы «Детали» — чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Полуфунтиков, настоятель храма Георгия Победоносца в Воронеже, мастер спорта России по пауэрлифтингу, иерей Алексей Гончаров.

Кубанский богатырь покорил мир. Александр Полфунтиков вписал свое имя в историю мирового спорта, став абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу.



Соревнования проходили в Дурбане, ЮАР, где спортсмен продемонстрировал феноменальную силу, собрав в сумме трех дисциплин — приседании, жиме лежа и становой тяге — впечатляющие 813 кг. Александр завоевал три золотые медали, престижный Кубок чемпионата и установил новый мировой рекорд в жиме лежа. Его шесть мировых рекордов на Кубке мира говорят сами за себя — это один из самых сильных людей планеты.