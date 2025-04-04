Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Александр Мацокин: охрана труда — не формальность, а забота о жизни сотрудников

Ссылка https://kuban24.tv/item/aleksandr-matsokin-ohrana-truda-ne-formalnost-a-zabota-o-zhizni-sotrudnikov
Александр Мацокин: охрана труда — не формальность, а забота о жизни сотрудников
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — начальник отдела управления охраной труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Александр Мацокин, руководитель службы охраны труда ООО «Кубань вино» Руслан Асьянов, заместитель руководителя Государственной инспекции труда, заместитель главного государственного инспектора труда в Краснодарском крае Илья Кондратенко.

Ежегодно более 1 тыс. работодателей региона принимают участие во всероссийских тематических конкурсах. В 2024 году лучшим специалистом в ЮФО стал представитель Краснодарского края. Конкурс проводят для повышения профессионального мастерства специалистов по охране труда, развития творческой инициативы, повышения престижа профессии.

Автор: Юлия Сафронова

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях