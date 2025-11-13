Александр Макарян: количество бесхозных сим-карт исчисляется сотнями тысяч

Гости программы «Детали» — кандидат технических наук, доцент, декан факультета информационных технологий и кибербезопасности КубГТУ Александр Макарян, основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники, член-корреспондент Российской Инженерной Академии Максим Кондратьев.

Российские сотовые операторы с 7 ноября ввели для возвращающихся из-за рубежа клиентов период охлаждения. Он будет длиться 24 часа — в это время у абонентов не будут работать мобильный интернет и СМС-сообщения. Это же правило распространяется и на тем сим-карты, которые не были активны 72 часа.

Этот период можно и сократить — операторы предусмотрели для этого техническую возможность. Главное — показать, что вы живой человек, и ваша карта не используется в незаконных целях. Как это сделать и почему нужно относиться к этой мере с пониманием, обсудили в «Деталях».