Александр Маглинов: хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня в конкурсе

Гости программы «Хорошее утро» — победители конкурса «Герои урожая — 2025», глава крестьянского фермерского хозяйства Курганинского района Александр Маглинов и агроном агрофирмы «Новощербиновская» агрокомплекса «Лабинский» Щербиновского района Лариса Татьянко.



В студии программы наградили победителей конкурса. Поговорили о том, что самое сложное в их работе. Гости также поделились, что чувствовали во время голосования и что ощутили, узнав о своей победе.