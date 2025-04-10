Александр Колесник: система мониторинга позволяет быстро принимать решения

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник, заместитель руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Крымского района Вячеслав Шатин, заместитель начальника спасательной службы Туапсинского муниципального округа Фемис Кесов.

На Кубани продолжаются проверки готовности автоматизированной системы мониторинга паводковой обстановки, а также состояния гидротехнических сооружений. Специалисты Министерства ГО и ЧС уже выполнили выезд в Апшеронский район. Под Горячем ключом в районе станицы Пятигорской у русла реки Кавярзе тоже идут дноуглубительные работы, чтобы во время разлива реки не подтапливались дворы станичников. В каких муниципалитетах сейчас высокий риск подтопления и какие факторы влияют на обстановку — узнавали в «Деталях».